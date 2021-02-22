Валерий Брагин: В первых периодах имели моменты, но тактические ошибки привели к пропущенным голам

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу команды в матче со «Куньлунем» (4:3).

- Неплохие были и первые периоды с нашей стороны, имели моменты, но тактические ошибки привели к пропущенным голам. Третий период хороший получился, агрессивный, бросковый, пришли голы в итоге, - передает слова Брагина «РИА Новости».

После этой игры СКА набрал 78 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 34 очками занимает последнее место на «Востоке».