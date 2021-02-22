Кожевников - о Панарине: Артемий - великий игрок, но он не должен давать нам рекомендации, как жить

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий о словах бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина в избиении девушки в Риге в 2011 году.

«Считаю, что Назаров прав. Не знаю всех вещей, но если это было, то он прав. Если это ложь, то я не знаю… Но Назаров неглупый человек. У человека наболело.

У меня тоже бывают к Панарину претензии. Жизни не видел, а начинает философствовать, хотя и близко не Ницше. Артемий — великий игрок, но это не значит, что он должен давать нам рекомендации, как жить», - сказал Кожевников в беседе с «Чемпионат».

Напомним, ранее тренер Андрей Назаров заявлял, что по итогу происшествия Панарину грозил тюремный срок, но он смог откупиться и избежал наказания.

Добавим, что в нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач.