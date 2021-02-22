Кирилл Марченко: Пока идет ротация состава, надо работать – в плей-офф будут лучшие играть

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал победу команды в матче со «Куньлунем» (4:3).

- Хорошо, что вытащили эту игру. Эмоции от победы положительные. Есть нюансы небольшие, где надо добавлять, над чем поработать, но в целом мы пока на позитиве перед плей-офф. Изменения на лавке никак не сказались, система у нас остается одна и та же, держимся своего плана. Пока идет ротация состава, надо работать – в плей-офф будут лучшие играть, - передает слова Марченко «РИА Новости».

После этой игры СКА набрал 78 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 34 очками занимает последнее место на «Востоке».

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