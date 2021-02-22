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22 февраля 20:48
автор: Степан Шереметьев

Свищев - о словах Назарова: Почему молчали с 2011 года? Прошло уже 10 лет

Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал о происшествии, произошедшем в Риге, где Артемий Панарин якобы избил девушку.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев дал комментарий о словах бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, в которых он обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении девушки в Риге в 2011 году.

«Почему молчали столько времени, если эта ситуация произошла в 2011 году? Прошло целых 10 лет! Уверен, это было покрывательство. Десять лет тренер Назаров об этом знал, страдал, переживал, не мог сказать… Либо у него была какая-то другая мотивация. Если, по словам тренера Назарова, «авторитетные жители Риги» с помощью денег спасли Панарина от возбуждения уголовного дела, то сейчас эти люди перестали быть авторитетными? Если есть противозаконные прецеденты, то, конечно, все это должно рассматриваться на другом уровне. Пусть тогда Назаров пишет заявление в полицию и компетентные органы разбираются», - сказал Свищев в беседе с «Чемпионат».

Напомним, ранее тренер Андрей Назаров заявлял, что по итогу происшествия Панарину грозил тюремный срок, но он смог откупиться и избежал наказания.

Добавим, что в нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач.

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источник: Чемпионат.com
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