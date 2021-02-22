«Йокерит» на своем льду переиграл «Витязь»

Хоккеисты «Йокерита» переиграли «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.
В составе финского клуба заброшенными шайбами отличились Петер Регин (8-я минута, бол.), Джордан Шредер (22), Никлас Йенсен (49), Никлас Фриман (50) и Юлиус Юнттила (53, мен., п.в.), у подмосковной команды отличился Даниил Пыленков (31, бол).
После этой встречи «Йокерит» набрал 69 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь, имея в активе 57 очков, занимает девятое место.
источник: «Советский спорт»