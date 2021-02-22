Панарин может подать иск на Назарова

Юрист Анжела Панова прокомментировала заявление Андрея Назарова.

— Делами о клевете занимаются как правоохранительные органы, так и суд. Панарину необходимо написать заявление о том, что сведения Андрея Назарова не соответствуют действительности. Помимо этого, нужны свидетели, аудио- и видеоматериалы, подтверждающие, что в баре Артемий не совершал противоправных действий, — в интервью корреспонденту «СЭ» заявила Панова.

Напомним, что Панарин выступает за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». В 14-и матчах нынешнего сезона Артемий пять раз поразил ворота соперников и отдал 13 результативных передач.

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