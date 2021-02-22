Минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» и «Северсталь» завоевали путевки в плей-офф КХЛ после поражения «Витязя» в матче регулярного чемпионата против «Йокерита» (1:5).

После поражения подмосковной команды идущее шестым минское «Динамо» (65 очков) и расположившаяся на седьмой строчке «Северсталь» (64) не опустятся ниже восьмого места и сыграют в плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

Добавим, что после этой победы «Йокерит», набрав 69 очков занимает пятую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь, имея в активе 57 очков, идет на девятои месте.

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