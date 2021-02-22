Два человека были признаны первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трех звезд по итогам прошедшей недели, об этом сообщает РИА Новости.

Первой звездой недели были признаны медсестра одной из клиник Торонто Элиза Симпсон и нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который за четыре матча набрал 12 очков (7 шайб + 5 передач).

Второе место занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» с девятью очками в четырех матчах (3+6). На третьем — нападающий «Бостон» Давид Пастрняк с четырьмя голами в двух играх.

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