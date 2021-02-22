Хавьер Паскуаль: Провели сбалансированный матч против очень талантливого соперника

- Сегодня провели сбалансированный матч - отлично сыграли в нападении и защите, и все это против очень талантливого соперника. Да, у нас были проблемы в третьей четверти на своем щите, в конце второй четверти при игре один в один, но это нормально, - цитирует специалиста «РИА Новости».

Добавим, что «Зенит», одержав 15 побед в 24 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице. «Милан» с 16 победами в 25 встречах расположился на третьей строчке.

В следующем матче турнира клуб из Санкт-Петербурга на своей площадке встретится с «Валенсией».