Каспарайтис — о скандале вокруг Панарина: Почему Назаров сказал об этом только сейчас

Экс-игрок НХЛ, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал высказывания Андрея Назарова.

—Очень странно, что это всплыло сейчас, а не 10 лет назад. Если это правда, то это действительно ужас. Я не понимаю, зачем Назарову вообще говорить такое. Почему он не сказал об этом тогда, а сказал сейчас? Это очень странно. Копать грязь под человека, который играет в Америке и тем более играет хорошо… Я не понимаю, почему это происходит, — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

Отметим, что в свое время Каспарайтис сам играл в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе нынешней команды Панарина он провел 213 игр, в которых заработал 34 очка (6 шайб + 28 передач).

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