Александр Волчков: Нужно спросить у Назарова, какие цели он преследовал, рассказывая данную историю

Олимпийский чемпион Александр Волчков прокомментировал обвинения Андрея Назарова в адрес нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в 2011 году.

- Конечно, вопросы в первую очередь следует задавать непосредственным участникам этой истории. На мой взгляд, творится просто черт-те что. Какие только подробности не всплывают спустя годы…

К сожалению, как в мире вообще, так и в спорте в частности сегодня царят нечеловеческие отношения. Вообще, нужно спросить у Назарова, какие цели он преследовал, рассказывая данную историю. Может, он таким образом хочет найти себе работу, - приводит слова Волчкова RT.

Ранее НХЛ и «Рейнджерс» уже выступили с заявлениями, в которых поддержали российского хоккеиста.

Также журналист Ларри Брукс сообщил, что из-за скандальной ситуации Панарин временно не будет участвовать в матчах за клуб.