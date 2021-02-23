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23 февраля 01:30

Валерий Каменский: Сложно сказать, как могут наказать Панарина

Панарин не сыграет в ближайших матчах «Рейнджерс», форвард временно покинул расположение команды.

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал обвинения Андрея Назарова в адрес нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в 2011 году.

- По словам Назарова, все произошло в 2011 году, а не прямо сейчас. Да и, честно говоря, никогда не попадал в такие истории, поэтому не знаю, как на это может отреагировать руководство НХЛ. Да, всем памятна история Вячеслава Войнова, которого обвиняли в домашнем насилии. Но тогда все происходило по горячим следам, а тут прошло десять лет. Мало ли что там было! Панарин тогда даже не играл в НХЛ. Это в лиге уже за своими хоккеистами тщательно следят. Сложно сказать, как могут наказать Артемия, – приводит слова Каменского RT.

Ранее НХЛ и «Рейнджерс» уже выступили с заявлениями, в которых поддержали российского хоккеиста.

Также журналист Ларри Брукс сообщил, что из-за скандальной ситуации Панарин временно не будет участвовать в матчах за клуб.

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источник: «RT на русском»
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