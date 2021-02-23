«Айлендерс» обыграли «Баффало», Варламов оформил 33 сэйва

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» – «Баффало» завершился в пользу хозяев – 3:2.

В их составе отличились Андерс Ли, Мэтт Мартин и Жан-Габриэль Пажо. У проигравших по шайбе забросили Кертис Лазар и Сэм Райнхарт.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 33 броска из 35, а его соотечественник и партнер по команде – Илья Сорокин на льду не появлялся.

Таким образом, команда из Нью-Йорка прервала серию из двух поражений кряду, а «Сэйбрз» проиграли пятый матч из последних шести.

26 февраля «Айлендерс» примут «Бостон», а «Баффало» двумя днями ранее сыграет с «Нью-Джерси».