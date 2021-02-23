«Даллас» проиграл шестой матч кряду, уступив в гостях «Флориде»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» – «Даллас» завершился в пользу хозяев – 3:1.

В их составе по шайбе забросили Аарон Экблад, Кейт Яндл и Александр Барков. У проигравших отличился Блейк Комо.

Российский голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 49 бросков из 51. Его партнер по команде – форвард «Старз» Денис Гурьянов отыграл более 19 минут и закончил встречу с показателем полезности «-2».

Таким образом, «Даллас» уступил шестой матч кряду, а «Флорида» одержала четвертую победу в пяти последних встречах.

Добавим, что 25 февраля команды проведут еще одну игру, которая пройдет на домашней арене «Пантерз» и начнется в 01.00 мск.