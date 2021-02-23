«Тампа» победила «Каролину», Василевский отразил 33 броска, Сергачев отдал голевой пас

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» – «Тампа-Бэй» завершился в пользу «молний» – 4:2.
В их составе отличились Ондржей Пала Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Алекс Киллорн. У проигравших дубль оформил Йеспер Фаст.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35. Его соотечественник и партнер по команде – Михаил Сергачев отдал голевой пас.
Еще один хоккеист из РФ – нападающий «Каролины» Андрей Свечников закончил игру с показателем полезности «-2».
Таким образом, «Тампа» прервала серию из двух поражений кряду, а «Харрикейнз» проиграли второй матч из последних семи.