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23 февраля 06:43
автор: Артур Гичунцев

«Тампа» победила «Каролину», Василевский отразил 33 броска, Сергачев отдал голевой пас

Встреча прошла на домашней арене «Харрикейнз».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» – «Тампа-Бэй» завершился в пользу «молний» – 4:2.

В их составе отличились Ондржей Пала Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Алекс Киллорн. У проигравших дубль оформил Йеспер Фаст.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска из 35. Его соотечественник и партнер по команде – Михаил Сергачев отдал голевой пас.

Еще один хоккеист из РФ – нападающий «Каролины» Андрей Свечников закончил игру с показателем полезности «-2».

Таким образом, «Тампа» прервала серию из двух поражений кряду, а «Харрикейнз» проиграли второй матч из последних семи.

Добавим, что 25 февраля командам предстоит еще один матч. Он пройдет на домашней арене «молний» и начнется 01.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Каролина – Тампа-Бэй – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: 1:0 – 13 Фаст (Бин, Нечас); 1:1 – 22 Стэмкос (Палат, Хедман); 1:2 – 27 Хедман (Стэмкос, Сергачев); 2:2 – 39 Фаст (Хэмилтон, Пеши); 2:3 – 48 Палат (Пойнт, Рутта); 2:4 – 59 Киллорн (Чернак).

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источник: «Советский спорт»
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