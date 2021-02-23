«Это ложь». Агент Панарина опроверг информацию об избиении девушки

Пол Теофанос, агент форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, отреагировал на скандальное интервью Андрея Назарова.

Ранее специалист, работавший с игроком в подмосковном «Витязе», заявил, что в 2011 году Панарин избил девушку после матча в Риге и смог избежать наказания, дав взятку в размере 40 тысяч евро.

«Категорически отрицаю эти обвинения, исходящие из России. Это ложь», – цитирует агента журналист New York Post Ларри Брукс.

Добавим, что «Рейнджерс» и руководство НХЛ выразили поддержку Панарину. Из-за произошедшего российский форвард взял отпуск.

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