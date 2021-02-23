Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» – «Миннесота» завершился в пользу «дикарей» – 6:2.

В их составе по шайбе забросили Матс Цукарелло, Иэн Коул, Маркус Фолиньо, Юнас Бродин, Виктор Раск, а также российский форвард Кирилл Капризов, который при этом отметился голевой передачей. У «Шаркс» отличились Брент Бернс и Логан Кутюр.

Таким образом, «Уайлд» одержали третью победу кряду, а «Шаркс» уступили во втором матче за последние четыре встречи.

Добавим, что 25 февраля «Миннесота» сыграет с «Колорадо», а «Сан-Хосе» встретится с «Вегасом».

НХЛ. Регулярный чемпионат