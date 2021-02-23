Немировски останется в «Торпедо»

Канадский специалист Дэвид Немировски продолжит работу на посту главного тренера в «Торпедо».

Помимо наставника нижегородской команды контракты продлили и все его помощники: Артем Чубаров, Сандис Озолиньш, Эндрю Кэксор и Владимир Куликов, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что команда из Нижнего Новгорода в текущем сезоне обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ за месяц до окончания регулярного чемпионата. «Торпедо» занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, имея в своем активе 66 набранных очков в 57-и матчах.

Сегодня подопечные Немировски проведут выездной матч с ярославским «Локомотивом». Встреча состоится в 13:00 по московскому времени.