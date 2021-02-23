Милонов – о скандале вокруг Панарина: Если Назаров знал, но не говорил, значит, этого не было

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал обвинения Андрея Назарова в адрес игрока «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Если у тебя есть какие-то претензии к какому-то человеку по его взглядам, ты можешь спорить, не соглашаться. А говорить о том, что было 10 лет назад… Что же ты тогда молчал? Что же ты тогда в рот воды набрал? Чего-то ждал? Если ты знал, но ничего не говорил, значит, этого не было, — передает слова Милонова Sport24

Отметим, что Панарин в 14-и матчах текущего сезона НХЛ пять раз поразил ворота соперников и отдал 13 результативных передач.