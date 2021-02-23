Журова предположила, зачем Назаров обвинил Панарина в избиении 18-летней девушки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала последние события вокруг Артемия Панарина.

В понедельник, 22 февраля российский тренер Андрей Назаров, работавший с форвардом в «Витязе», рассказал, что хоккеист избил девушку после матча в Риге. По его словам, это случилось в 2011 году.

«Откуда мы можем знать, делал он этого или нет. Я же с ним рядом не стояла, не дружу с ним. Понятия не имею, мог он или не мог.

Иногда в жизни так бывает, что один человек что-то совершил, а другой сначала не хотел сообщать, а потом выждал момент, когда ему будет выгодно и он сможет на этом заработать – что-то начинает вылезать», – цитирует Журову Sport24.ru.