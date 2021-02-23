Николишин назвал обвинения Назарова в адрес Панарина бредом

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин высказал свое мнение о нашумевшей истории с Артемием Панариным.

«Большего бреда я в жизни не слышал. Комментировать пиар Назарова — не ко мне», — приводит слова Николишина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22 февраля бывший тренер подольского «Витизя» Андрей Назаров рассказал историю о том, как 10 лет назад хоккеист, выступающий тогда за подольский клуб, избил девушку и откупился от обвинений.

НХЛ и «Нью-Йорк Рейнджерс», где в настоящий момент выступает Панарин, поддержали хоккеиста и назвали историю Назарова сфабрикованной.