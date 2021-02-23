Борис Михайлов: Назарову надо было говорить по горячим следам, когда это произошло

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал обвинения бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова в адрес хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в том, что тот в 2011 году избил 18-летнюю девушку.

«Назаров хороший тренер, настойчивый человек. Но я не знаю, что его побудило высказаться так. Наверное, боль за свою родину. Я не знаю всех тонкостей его высказывания, но просто так человек не выступал раньше. Значит, позиция Панарина ему не понравилась, и он из-за этого решил вспомнить эту историю. Но я не согласен с тем, что Назаров это сделал сейчас. Надо было говорить по горячим следам, когда это произошло», - приводит слова Михайлова Sport24.

НХЛ и «Нью-Йорк Рейнджерс», поддержали Панарина и назвали историю Назарова сфабрикованной.

Сам хоккеист взял в клубе отпуск.