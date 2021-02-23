Яшкин повторил рекорд Мальцева по количество голов за «Динамо» в одном сезоне

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, забив в большинстве на двадцатой минуте матча с «Автомобилистом», повторил рекорд Александра Мальцева по количеству голов за бело-голубых в одном сезоне, установленное в 1971 году.

На счету Яшкина, который является лучшим бомбардиром текущего регулярного сезона КХЛ, 37 голов. Столько же забил Мальцев в сезоне-1970/71 чемпионата СССР.

Мальцев является лучшим снайпером в истории сборной СССР с 211 голами. За свою карьеру он дважды выигрывал Олимпийские игры и девять раз становился чемпионом мира.