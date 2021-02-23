Дэвид Немировски: Ужасная игра с нашей стороны. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски оценил игру своей команды в выездном матче против «Локомотива».

Нижегородцы уступили в Ярославле со счетом 1:4, потерпев третье поражение подряд.

«Ужасная игра с нашей стороны, – цитирует Немировски официальный сайт КХЛ. – Сегодня слабо выглядели физически, ребята были словно уставшие. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые болели на стадионе и у экранов телевизоров. Сейчас необходимо как можно быстрее забыть этот матч, восстановиться и готовиться к двум следующим перед плей-офф. Очень важно провести их на высоком уровне, близком к играм на вылет. Вопросы к игрокам есть, по всем голам. Но более важный вопрос – почему у команды такое состояние. Все выглядели очень уставшими, хотя обычно у нас «живая» лавка, энергия передается друг другу».

В двух оставшихся матчах регулярного чемпионата «Торпедо» 25 февраля примет «Трактор», а 27-го сыграет в гостях с «Нефтехимиком».