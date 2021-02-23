«Спартак» дома разгромил «Сочи». Лехтеря и Широков забросили по две шайбы

В регулярном чемпионате КХЛ московский «Спартак» на своем льду разгромил «Сочи» со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

В составе команды Олега Знарка дубли оформили Сергей Широков (голы на 17-й 49-й минутах) и Йори Лехтеря (на 26-й и 43). Также у красно-белых отличились Артем Федоров (26-я в формате пять на три) и Мартин Бакош (56-я).

Автором единственного гола сочинцев стал на 50-й минуте Игорь Руденков.

Стоит отметить, что Широков в дополнение к двум своим шайбам также отметился двумя результативными передачами.

«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, одержав третью победу подряд и набрав 62 очка в 58 матчах.