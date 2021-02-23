«Спартак» дома разгромил «Сочи». Лехтеря и Широков забросили по две шайбы

В регулярном чемпионате КХЛ московский «Спартак» на своем льду разгромил «Сочи» со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).
В составе команды Олега Знарка дубли оформили Сергей Широков (голы на 17-й 49-й минутах) и Йори Лехтеря (на 26-й и 43). Также у красно-белых отличились Артем Федоров (26-я в формате пять на три) и Мартин Бакош (56-я).
Автором единственного гола сочинцев стал на 50-й минуте Игорь Руденков.
Стоит отметить, что Широков в дополнение к двум своим шайбам также отметился двумя результативными передачами.
«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, одержав третью победу подряд и набрав 62 очка в 58 матчах.
У «Витязя», который находится на девятой строчке таблицы, 57 очков после 57 игр. Сегодня вечером подмосковная команда сыграет в гостях с «Йокеритом». Игра в Хельсинки начнется в 19:30 по московскому времени.
«Сочи» идет на предпоследнем 10-м месте, имея 37 очков после 58 игр. Проигрышная серия «леопардов» длится пять матчей.
25 февраля состоятся матчи «Спартак» – «Сибирь» и «Сочи» – «Автомобилист».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) – «Сочи» – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Голы: Широков (Вишневский), 16:22 – 1:0. Лехтеря (Широков, Бакош), 25:06 (в большинстве) – 2:0. Федоров (Рылов, Талалуев), 34:06 (большинство 5 на 3) – 3:0. Лехтеря (Никишин, Широков), 42:56 – 4:0. Широков (Лехтеря, Радил), 48:40 – 5:0. Руденков (Валенцов, Мироманов), 49:41 – 5:1. Бакош (Рылов, Чернов), 55:33 – 6:1.
Вратари: Гудачек – Кульбаков.