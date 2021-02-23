Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист», не пропустив ни одной шайбы

В регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» дома обыграло «Автомобилист» с результатом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0).

В первом периоде бело-голубые забросили четыре шайбы в большинстве. На шестой минуте счет открыл Иван Игумнов, а далее авторами голов стали Андрей Сергея (на девятой), Андрей Миронов (на десятой) и Дмитрий Яшкин (на 20-й).

В начале второго периода динамовцы организовали еще два взятия ворот в равных составах на 22-й минуте. Сначала отличился Владислав Ефремов, а 28 секунд спустя – Иван Муранов.

Голкипер московского клуба Александр Еременко, отразив 16 бросков по своим воротам, отыграл «на ноль» в четвертый раз в нынешнем сезоне и в 61-й раз за карьеру в КХЛ.

Сергеев и Дмитрий Кагарлицкий сделали по две результативные передачи.