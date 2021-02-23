Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист», не пропустив ни одной шайбы

В регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» дома обыграло «Автомобилист» с результатом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0).
В первом периоде бело-голубые забросили четыре шайбы в большинстве. На шестой минуте счет открыл Иван Игумнов, а далее авторами голов стали Андрей Сергея (на девятой), Андрей Миронов (на десятой) и Дмитрий Яшкин (на 20-й).
В начале второго периода динамовцы организовали еще два взятия ворот в равных составах на 22-й минуте. Сначала отличился Владислав Ефремов, а 28 секунд спустя – Иван Муранов.
Голкипер московского клуба Александр Еременко, отразив 16 бросков по своим воротам, отыграл «на ноль» в четвертый раз в нынешнем сезоне и в 61-й раз за карьеру в КХЛ.
Сергеев и Дмитрий Кагарлицкий сделали по две результативные передачи.
«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, одержав пять побед подряд и набрав 82 очка в 59 матчах.
«Автомобилист» идет седьмым на «Востоке», имея 66 очков после 58 встреч.
25 февраля екатеринбургский клуб встретится в гостях с ХК «Сочи». 27 февраля «Динамо» завершит регулярный чемпионат выездной игрой против «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)
Голы: Игумнов (Ефремов, Брюквин), 05:16 (в большинстве) – 1:0. Сергеев (Кагарлицкий, Яшкин), 08:56 (в большинстве) – 2:0. Миронов (Линдберг, Сергеев), 09:49 (в большинстве) – 3:0. Яшкин (Шипачев, Кагарлицкий), 19:04 (в большинстве) – 4:0. Ефремов (Брюквин, Сергеев), 21:33 – 5:0. Муранов (Круглов), 21:51 – 6:0.
Вратари: Еременко – Гросс (00:00 – 09:49), Фомин (09:49 – 60:00).