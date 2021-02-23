«Северсталь» дома проиграла ЦСКА

Московский ЦСКА в Череповце со счетом 3:0 обыграл местную «Северсталь».

«Армеец» Никита Коростелев с помощью Андрея Светлакова открыл счет на 36-й минуте матча. Удвоил преимущество гостей Сергей Андронов с передачи Павла Карнаухова на 40-й. В последней шайбе поучаствовали два Максима, Мамин ассистировал Шалунову на 60-й.

ЦСКА и «Северсталь» идут на первом и седьмом месте в Западной конференции соответственно.

25 февраля «армейцы» сыграют в Ярославле с «Локомотивом», в тот же день «Северсталь» проведет выездной матч с «Нефтехимиком».