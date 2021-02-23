Владимир Крикунов: Забили шесть и успокоились, но играли строго

Главный тренер московских динамовцев Владимир Крикунов прокомментировал крупную победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Бело-голубые обыграли команду из Екатеринбурга с результатом 6:0.

«Мы хорошо настроились на игру, что позволило заработать и реализовать удаления, – цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо». – Забили шесть и успокоились, но играли строго. Еременко помогли сыграть на ноль.

Это была последняя игра «регулярки» на домашней арене, и ребята играли собрано. Были моменты еще потом, многие хотели забить.

Яшкин – прирожденный бомбардир. Плюс есть Шипачев. Дима еще не все забивает. Сегодня, вот, 2 в 1 не забил, когда Вадик ему выложил.