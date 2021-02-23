«Витязь» уступил «Йокериту». «Спартак» вышел в плей-офф

В регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» на своем льду обыграл «Витязь» с результатом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Американский форвард хозяев Джордан Шредер открыл счет на 16-й минуте, но во втором периоде гости из Московской области вышли вперед, дважды реализовав большинство. На 26-й минуте отличился Данила Мосеев, а на 28-й – Маттиас Теденбю.

Тем не менее, «Витязь» проиграл. За восемь секунд до второго перерыва Юлиус Юнттила сделал счет 2:2, а на 49-й Никлас Йенсен в большинстве забросил победную шайбу «Йокерита».

Финский клуб занимает пятое место в Западной конференции, набрав 71 очков в 59 встречах.

«Витязь» с серией из четырех поражений остается на девятой строчке таблицы, имея 57 очков после 58 игр. При равном количестве матчей подмосковная команда на пять очков отстает от «Спартака» и теперь у нее нет даже теоритических шансов на попадение в плей-офф. Таким образом, московскому клубу гарантировано выступление в Кубке Гагарина.