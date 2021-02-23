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23 февраля 21:49
автор: Виктор Шарафудинов

«Витязь» уступил «Йокериту». «Спартак» вышел в плей-офф

Подмосковная команда отстает от красно-белых на пять очков.

В регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» на своем льду обыграл «Витязь» с результатом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Американский форвард хозяев Джордан Шредер открыл счет на 16-й минуте, но во втором периоде гости из Московской области вышли вперед, дважды реализовав большинство. На 26-й минуте отличился Данила Мосеев, а на 28-й – Маттиас Теденбю.

Тем не менее, «Витязь» проиграл. За восемь секунд до второго перерыва Юлиус Юнттила сделал счет 2:2, а на 49-й Никлас Йенсен в большинстве забросил победную шайбу «Йокерита».

Финский клуб занимает пятое место в Западной конференции, набрав 71 очков в 59 встречах.

«Витязь» с серией из четырех поражений остается на девятой строчке таблицы, имея 57 очков после 58 игр. При равном количестве матчей подмосковная команда на пять очков отстает от «Спартака» и теперь у нее нет даже теоритических шансов на попадение в плей-офф. Таким образом, московскому клубу гарантировано выступление в Кубке Гагарина.

25 февраля состоятся матчи «Йокерит» – «Амур» и СКА – «Витязь».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – «Витязь» (Подольск, Московская область) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Шредер (О’Нилл, Йоэнсуу), 15:07 – 1:0. Моисеев (Пыленков, Ержабек), 25:57 (в большинстве) – 1:1. Теденбю (Даугавиньш, Дергачев), 27:02 (в большинстве) – 1:2. Юнттила (О’Нилл), 39:52 (в меньшинстве) – 2:2. Йенсен (Савинайнен), 48:19 (в большинстве) – 3:2.

Вратари: Калниньш – Тодыков.

источник: «Советский спорт»
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