«Амур» в гостях обыграл минское «Динамо», уступая 2:4 по ходу матча

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» у себя дома проиграло хабаровскому «Амуру» со счетом 5:6 (3:2, 1:3, 1:1).
По ходу первого периода гости выигрывали 1:0 и 2:1. Далее минчане вышли вперед и повели 4:2, однако к 31-й минуте «Амур» вновь вырвался вперед, добившись перевеса 5:4.
В третьем периоде «Динамо» отыгралось, но в итоге победа все равно досталась хабаровчанам.
В составе белорусского клуба авторами голов стали Денис Мосалев (четвертая минута в большинстве), Зак Митчелл (17-я), Франсис Паре (19-я), Павел Варфоломеев (23-я в большинстве) и Алексей Протас (49-я).
У «Амура» шайбы забросили Михал Йордан (третья минута в меньшинстве), Денис Голубев (16-я), Владимир Бутузов (27-я), Александр Полунин (28-я), Гинек Зогорна (31-я в меньшинстве) и Валентин Пьянов (55-я).
Минское «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 65 очков в 58 матчах.
«Амур» находится на десятой строчке таблицы «Востока», имея 52 очка после 58 встреч.
25 февраля состоятся матчи «Йокерит» – «Амур» и «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Минск).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Амур» (Хабаровск) – 5:6 (3:2, 1:3, 1:1)
Голы: Йордан (Бутузов), 02:20 (в меньшинстве), 02:20 – 0:1. Мосалев (Фальковский, Менелл), 03:46 (в большинстве) – 1:1. Голубев (Зогорна), 15:43 – 1:2. Митчелл (Принс), 16:28 – 2:2. Паре (Горбунов), 18:15 – 3:2. Варфоломеев (Протас, Соловьев), 22:59 (в большинстве) – 4:2. Бутузов (Терещенко, Йордан), 26:54 – 4:3. Полунин, 27:53 – 4:4. Зогорна (Полунин, Турбин), 30:27 (в большинстве) – 4:5. Протас (Клинкхаммер, Фальковский), 48:24 – 5:5. Пьянов (Турбин), 54:06 – 5:6.
Вратари: Фурх (00:00 – 27:53), Колосов (27:53 – 57:40) – Лангхамер.