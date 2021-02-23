«Салават Юлаев» выиграл в гостях у рижского «Динамо», одержав восьмую победу кряду

В регулярном чемпионате КХЛ рижское «Динамо» дома проиграло «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3.

После первого периода гости вели 2:0. На восьмой минуте автором гола стал Сакари Маннинен, а на 18-й – Павел Коледов.

Нападающий рижан Мартиньш Дзиеркалс отквитал одну шайбу на 29-й минуте, но на 46-й Дмитрий Кугрышев реализовал большинство и обезопасил победу «Салавата».

Худшая команда КХЛ нынешнего сезона рижское «Динамо» занимает последнее 11-е место в Западной конференции, имея 27 очков после 58 матчей.

«Салават Юлаев» с серией из восьми побед идет третьим на «Востоке», набрав 79 очков в 58 встречах.