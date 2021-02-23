Михаил Кравец: У «Витязя» нет дисциплины и мастерства

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Йокерита» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ

«Сегодня сыграли лучше, чем вчера, – цитирует пресс-конференцию Кравца официальный сайт КХЛ. – Повели во втором периоде, но потом опять дешевые ошибки, удаления… Нет дисциплины и мастерства. Если есть цель, то нужно биться до последнего. Глупые ошибки во время матчей психологически подкашивают».

Матч в Хельсинки завершился со счетом 3:2 в пользу «Йокерита».

«Витязь», потерпев четвертое поражение подряд, потерял шансы на выход в плей-офф. Команда Кравца отстает от «Спартака» на пять очков. При этом обоим клубам осталось провести по две игры.

«Спартак» стал восьмой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф от Западной конференции.