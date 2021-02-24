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24 февраля 01:15
автор: Виктор Шарафудинов

Петерис Скудра: «Салават Юлаев» – самая мастеровитая команда в КХЛ

Уфимский клуб занимает третье место в Восточной конференции, одержав восемь побед подряд.

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлавева» (1:3).

«Надо отдать должное, «Салават Юлаев» – это, наверное, самая мастеровитая команда в Лиге на наш взгляд, и очень мощная, – цитирует пресс-конференцию Скудры официальный сайт КХЛ. –Очень непросто отнять у уфимцев шайбу, и мы готовились к тому, что надо будет много играть без шайбы, терпеть, ждать свои шансы в контратаках. Качество нашей игры с шайбой сегодня было на очень низком уровне, это касается передач, приема, принятия решений. Очень много брака; понятно, что соперник играл быстро и цепко. Для наших молодых ребят это опыт — играть против таких команд, да и для всех нас это хороший способ понять, чего нам не хватает, и в чем нужно добавлять, чтобы играть на равных и обыгрывать такие команды. Против «Салавата Юлаева» непросто играть в позиционной обороне».

«Салават Юлаев» с серией из восьми побед идет третьим на «Востоке», набрав 79 очков в 58 встречах.

Рижское «Динамо» – худшая команда нынешнего сезона. Латвийский клуб занимает последнее 11-е место в Западной конференции, имея 27 очков после 58 матчей.

источник: КХЛ
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