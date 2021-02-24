Томи Ламса: Совершенно неважно, с кем «Салават» будет играть в плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса заявил, что у его команды нет цели выбрать себе более удобного соперника по первому раунду плей-офф.

«Смотрю ли я на турнирную таблицу и возможных соперников по плей-офф? Не думаю, что надо на это энергию тратить, – цитирует слова Ламсы официальный сайт уфимского клуба. – Нам есть, что улучшать в своей игре, плюс не будем забывать, что в таблице все меняется, много факторов, которые могут повлиять и совершенно неважно, с кем мы будем играть. Самое главное, что мы входим в топ-4 команд на Востоке.

Все кто вышел в плей-офф – сильные команды. Конкретно сейчас сложно об этом говорить. Будем готовиться исходя из того, против кого будем играть в плей-офф».

Набрав 79 очков в 58 матчах, «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции. Команды Ламсы 25 февраля сыграет в гостях с «Авангардом», а 27-го завершит регулярный чемпиона встречей с «Локомотивом» в Ярославле.