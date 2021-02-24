НХЛ не будет проводить расследование инцидента с Панариным

«НХЛ не начала независимое расследование обвинений против Панарина и не намерена этого делать без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место», - сообщает МК-Спорт, ссылаясь на New York Post.

Напомним, ранее экс-главный тренер подольского «Витязя» и казахстанского «Барыса» Андрей Назаров рассказал о том, как Панарин десять лет назад ударил 18-летнюю уроженку Латвии. По словам Назарова, тогда Панарину удалось избежать уголовного наказания.

Сам игрок отвергает все обвинения в свой адрес.