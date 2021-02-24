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24 февраля 11:27
автор: Александр Шульгин

НХЛ не будет проводить расследование инцидента с Панариным

По сообщениям американской прессы, проведение лигой независимого расследования в отношении Артемия Панарина возможно только при предъявлении явных доказательств вины хоккеиста.

«НХЛ не начала независимое расследование обвинений против Панарина и не намерена этого делать без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место», - сообщает МК-Спорт, ссылаясь на New York Post.

Напомним, ранее экс-главный тренер подольского «Витязя» и казахстанского «Барыса» Андрей Назаров рассказал о том, как Панарин десять лет назад ударил 18-летнюю уроженку Латвии. По словам Назарова, тогда Панарину удалось избежать уголовного наказания.

Сам игрок отвергает все обвинения в свой адрес.

источник: МК-Спорт
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