«Йокерит» будет проводить домашние матчи серии плей-офф на аренах соперников

«Йокерит» после консультаций с финским правительством и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) принял решение, что все домашние матчи плей-офф проведет на площадке соперника.

Причиной такого решения стала пандемия каронавируса, которая затрудняет передвижение между странами.

«Плей-офф – это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов. В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной.

Мы благодарны «Йокериту» за такое непростое решение, уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет, как и раньше, играть на переполненной «Хартвалл Арене», - приводит слова президента КХЛ, Алексея Морозова, пресс-служба Лиги.

«Йокерит» уже обеспечил себе участие в первом раунде Кубка Гагарина, соперник станет известен после окончания регулярного чемпионата.