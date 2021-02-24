Стало известно предварительное расписание первого раунда Кубка Гагарина

Напомним, в розыгрыше примут участие по восемь лучших клубов из каждой конференции. Команды, занявшие в своих конференциях первые четыре позиции, сыграют с участниками из второй половины восьмерки. При этом наиболее высокий номер посева играет с наиболее низки (первый - с восьмым, второй - с седьмым и т.д.).

Сроки серий пар 2-7 и 3-6: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта.

Пары 1-8 и 4-5 сыграют 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 марта.

Вне зависимости от занятой по итогам регулярного чемпионата позиции омский «Авангард» начнет свою серию 2 марта, а серии столичных армейцев и «Спартака» возьмут старт в один день, поскольку эти две команды делят одну площадку.

Напомним, серии продолжатся до четырех побед. Таким образом, минимальное количество матчей в серии - четыре, максимальное - семь.