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24 февраля 16:00
автор: Виктор Шарафудинов

Виталий Давыдов: Потенциал этой команды московского «Динамо» – минимум финал Кубка Гагарина

Команда Владимира Крикунова в данный момент занимает третье место в Западной конференции.

Трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР и бывший защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил перспективы бело-голубых в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Наверное, впервые с чемпионских времен мы ждем плей-офф с таким приподнятым настроением, – цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru – Сравниваю игру «Динамо» с игрой традиционных фаворитов Запада – ЦСКА и СКА. На мой взгляд, бело-голубые ничуть не слабее армейцев Москвы и Питера ни по игре, ни по именам. Я бы даже сказал, что в последнее время мы посильнее. Потенциал этой команды – минимум финал Кубка Гагарина. С нетерпением жду плей-офф.

В первой половине чемпионата были травмы, плюс тренерские эксперименты с составом, которые выглядели сомнительно. Но где-то на стыке осени и зимы тренерский штаб переломил ситуацию, стабилизировал ход команды. Сработали трансферы со стороны руководства, добавила вратарская линия. Но все это промежуточные выводы, главные будем делать по итогам сезона».

В 59 матчах «Динамо» набрало 82 очка и занимает третье место в Западной конференции. Бело-голубые ранее дважды выигрывали Кубок Гагарина: в 2012 и 2013 годах.

источник: Russia-Hockey.ru
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