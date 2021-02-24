Анисин — о скандале вокруг Панарина: Ударов и тем более разбитого лица точно не было

Бывший игрок «Витязя» Михаил Анисин рассказал, что произошло в Риге в 2011 году.

— Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Девочки были уже вдрабадан пьяные. Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть: Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было, — передает слова 32-летнего хоккеиста «Чемпионат».

Отметим, что 30 декабря 2020 года Анисин подписал контракт с клубом ВХЛ «Ижсталь».

Панарин в 14-и матчах текущего сезона НХЛ пять раз поразил ворота соперников и отдал 13 результативных передач.