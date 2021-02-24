«Монреаль» объявил об увольнении Жюльена с должности главного тренера

Самый титулованный клуб НХЛ «Монреаль» официально объявил об увольнении Клода Жюльена с должности главного тренера.

Вдобавок «Канадиенс» расстались и с ассистентом Жюльена Кирком Миллером.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 47-летний Доминик Дюшарм. Он работает в штабе «Монреаля» с 2018 года, а ранее привлекался к сотрудничеству с юношескими сборными Канады.

Жюльен во второй раз за карьеру возглавил «Канадиенс» в феврале 2017-го после десяти лет в «Бостоне». За время его работы в «Монреаль» выходил в плей-офф в 2017-м и в прошлом году, но в обоих случаях вылетал из Кубка Стэнли уже в первом раунде.