В «Далласе» надеются, что Радулов вновь сможет играть уже на следующей неделе

Александр Радулов может вернуться в строй уже на следующей недели.

Об этом сообщает пресс-служба «Даллас Старз», цитируя заявление главного тренера команды Рика Боунесса.

Радулов продолжает восстанавливаться после травмы нижней части тела, однако пока еще не приступил к тренировкам на льду.

В нынешнем сезоне Александр провел восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 11 очков (3+8).

«Даллас» в данный момент занимает предпоследнее седьмое место в Центральном дивизионе, набрав 14 очков в 13 матчах.