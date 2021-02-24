Артем Галимов: Азеведо был ключевым игроком

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов рассказал, как повлиял на команду уход канадского легионера Джастина Азеведо.

– Посчитайте, сколько времени прошло с момента отъезда Азеведо. Три месяца? Четыре? Нет, думаю, никак не повлиял. Безусловно, он был ключевым игроком нашей команды. Чуть-чуть находились под впечатлением от его отъезда, но ничего – жизнь продолжается. У нас хороший коллектив, хорошая команда, которая бьется за Кубок Гагарина. Поэтому ничего страшного,– передает слова Галимова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что 21-летний российский хоккеист в текущем сезоне сыграл 39 игр, в которых набрал 16 очков (6 + 10).