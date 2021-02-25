Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» — «Вегас» перенесен

Игра «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» перенесена из-за коронавируса, об этом сообщает пресс-служба лиги.
Решение, перенести матч, было принято после того, как один игрок «акул» заразился коронавирусной инфекцией.
Сейчас НХЛ пересматривает расписание ближайших матчей «Сан-Хосе».
В турнирной таблице текущего сезона «Вегас» идет на первом месте в Западной конференции с 23 очками в 16 матчах, «Сан-Хосе» в той же конференции набрал 16 очков в 17 играх и идет на седьмой позиции.
источник: NHL (НХЛ)