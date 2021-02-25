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25 февраля 08:24
автор: Александр Шульгин

«Тампа-Бэй» разгромила «Каролину», «Флорида» крупно уступила «Далласу»

В очередном игровом дне регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на своем льду переиграла «Каролину», «Флорида» дома оказалась слабее «Далласа». Обе встречи закончились с одинаковым счетом 3:0.

В матче «молний» и «ураганов» хозяева уже в первом периоде забросили две шайбы: отличились Колтон и Коулмен. Вторая двадцатиминутка выдалась безголевой, а под занавес матча Барклай Гудроу поставил точку.

В Далласе хозяева поразили ворота «пантер» уже на первой минуте - шайба на счету Йона Клингберга. В самом начале третьего периода отличился Эса Линделль, а за три с половиной минуты до конца игры финальный результат установил Йоэль Кивиранта.

Отметим, что в обоих матча российские игроки очков не набрали.

источник: «Советский спорт»
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