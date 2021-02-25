«Миннесота» разгромила «Колорадо», Капризов набрал два очка

Капризов поучаствовал в первой и четвертой шайбах «Миннесоты», забитых Матсом Цукарелло и Райаном Хартманном. Также в составе гостей отличились Зак Паризе, Маркус Фолиньо (в меньшинстве) и дважды Нико Штурм. Последнюю шайбу Штурм забросил в пустые ворота.

У хозяев голы на счету Джей Ти Комфера и Назема Кадри (в большинстве).

Отметим, что после этого матча команды поменялись местами в турнирной таблице Западного дивизиона: «Миннесота» поднялась на пятую строчку, «Колорадо» переместилось на шестую.