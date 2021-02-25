Николай Лемтюгов: На данный момент Панарин является лицом «Рейнджерс»

«Рейнджерс» уже поддержал Панарина и никаких санкций к нему применять не будут. На данный момент он является лицом команды. Может, на нем просто решили получить какое-то внимание к себе.Может ли Панарин обидеться и не приехать на Олимпийские игры? Тут вопрос в том, как поведет себя ФХР. Да, заявления нету, но, возможно, они связались с ним лично и как-то успокоили эту ситуацию».

Напомним, ранее российский тренер Андрей Назаров заявил об инциденте десятилетней давности с участием Панарина, якобы ударившего 18-летнюю уроженку Латвии и избежавшего уголовного преследования.

Хоккеист все обвинения в свой адрес отверг.

НХЛ выступила с заявлением, что не будет расследовать инцидент без предъявления явных доказательств вины спортсмена.