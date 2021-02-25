«Трактор» на своем льду вырвал победу у «Торпедо» (видео)

Хоккеисты «Трактора» переиграли «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В составе челябинского клуба заброшенными шайбами отметились Томаш Гика (12-я минута), Алексей Бывальцев (34, мен.) и Лукаш Седлак (60), у нижегородской команды отличились Иван Чехович (24, бол.) и Михаил Варнаков (47).
После этой игры «Трактор» набрал 72 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 66 очками занимает на «Востоке» восьмое место.
источник: «Советский спорт»