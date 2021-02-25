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25 февраля 19:17

«Трактор» на своем льду вырвал победу у «Торпедо» (видео)

Нижегородская команда потерпела четвертое поражение подряд.

Хоккеисты «Трактора» переиграли «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе челябинского клуба заброшенными шайбами отметились Томаш Гика (12-я минута), Алексей Бывальцев (34, мен.) и Лукаш Седлак (60), у нижегородской команды отличились Иван Чехович (24, бол.) и Михаил Варнаков (47).

После этой игры «Трактор» набрал 72 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 66 очками занимает на «Востоке» восьмое место.

источник: «Советский спорт»
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