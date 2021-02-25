Дэвид Немировски: Не переживаю из-за поражений. Будем продолжать играть так же, победы придут

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в выездном матче против «Трактора».

Нижегородцы уступили в Челябинске 2:3, и это поражение стало для них четвертым подряд.

«Интересная игра, мне очень понравилась, – цитирует Немировски официальный сайт «Трактора». – У нас прошлый матч был самым худшим. Вчера работали над многими маленькими деталями, Видно было, что начали действовать. Сегодня ровная игра, в конце «Трактор» забил на последних минутах. Очень довольны, что эти маленькие вещи, что мы делали вчера, сработали. Если мы будем продолжать так играть, то победы придут. У нас остался один матч до плей-офф и сейчас важно так же сыграть и готовиться к плей-офф.

Все отлично сегодня. Все играли как дома. Все сейчас находятся на пике формы.

Сегодня была пара моментов перед воротами — надо было бросать, а мы давали пас. Это детали, покажем, научим. Тремя играми, в которых мы уступили с одинаковым счетом 2:3, я доволен. Не переживаю из-за поражений».