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Лига Европы 23:00 Лестер Сити 0 Славия П 0 П1 1.53 Х 4.10 П2 7.30
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25 февраля 20:38
автор: Виктор Шарафудинов

Дэвид Немировски: Не переживаю из-за поражений. Будем продолжать играть так же, победы придут

«Торпедо» занимает восьмое место в Восточной конференции.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в выездном матче против «Трактора».

Нижегородцы уступили в Челябинске 2:3, и это поражение стало для них четвертым подряд.

«Интересная игра, мне очень понравилась, – цитирует Немировски официальный сайт «Трактора». – У нас прошлый матч был самым худшим. Вчера работали над многими маленькими деталями, Видно было, что начали действовать. Сегодня ровная игра, в конце «Трактор» забил на последних минутах. Очень довольны, что эти маленькие вещи, что мы делали вчера, сработали. Если мы будем продолжать так играть, то победы придут. У нас остался один матч до плей-офф и сейчас важно так же сыграть и готовиться к плей-офф.

Все отлично сегодня. Все играли как дома. Все сейчас находятся на пике формы.

Сегодня была пара моментов перед воротами — надо было бросать, а мы давали пас. Это детали, покажем, научим. Тремя играми, в которых мы уступили с одинаковым счетом 2:3, я доволен. Не переживаю из-за поражений».

Команда Немировски завершит регулярный чемпионат 27 февраля выездным матчем против «Нефтехимика».

источник: ХК «Трактор»
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