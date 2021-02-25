Анвар Гатиятулин: В плей-офф с любым соперником придется выкладываться максимально

После победы над нижегородским «Торпедо» главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал готовность своей команды к матчам Кубка Гагарина.

«В плей-офф соперников не выбирают, – цитирует Гатиятулина пресс-служба «Трактора». – В сравнении с регулярным чемпионатом это другое соревнование. С любой командой придется выкладываться максимально. Даже не думали об этом, просто готовимся к плей-офф.

Все ли игроки будут готовы к плей-офф? Надеемся, что все. Повторюсь, есть мелкие повреждения, которые, думаю, все же не помешают начать плей-офф всем».