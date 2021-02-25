«Барыс» на выезде переиграл «Куньлунь» (видео)

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
В составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Даррен Диц (4-я минута), Антон Сагадеев (8) и Никита Михайлис (52, бол.).
Отметим, что голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 34 броска и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.
После этой игры «Барыс» набрал 69 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 34 очками занимает последнее место на «Востоке».